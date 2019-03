Kotimaa

Vakavasti sairaan lapsen murhasta syytetty isäpuoli peitti päänsä takilla

Vakavasti sairaan lapsen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teko tapahtui

murhasta syytetyn isäpuolen oikeudenkäynti alkoi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Hyvinkäällä.Syytetty peitti päänsä kameroilta Rikosseuraamuslaitoksen takilla saliin saapuessaan. Mies ei rohjennut heti astua kameroiden eteen, vaan hänet jouduttiin erikseen pyytämään saliin.Oikeus päätti, että tapaus käsitellään suurelta osin ilman yleisöä.Asianomistajat vaativat salaista käsittelyä asian arkaluonteisuuden vuoksi. Perusteena oli, että tapauksessa käsitellään arkaluonteisia terveystietoja.Käsittelyn aluksi miehelle luettiin syytteet huumausainerikoksesta ja maksuvälinepetoksesta. Sen jälkeen yleisöä pyydettiin poistumaan salista.marraskuussa Nurmijärvellä. Poliisi on aiemmin kertonut, että rikosta on tutkittu murhana erityisen raa'an tekotavan vuoksi ja siksi, että teon kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi.Poliisi ei ole avannut tutkinnan aikana epäiltyyn tekoon johtaneita motiiveja eikä kertonut muitakaan tarkempia tietoja tapauksesta.IS on aiemmin kertonut, että vuonna 1982 syntyneellä isäpuolella on taustallaan useita rikostuomioita. Mies on esimerkiksi pelannut päihtyneenä nettikasinolla ja ylittänyt tilinsä saldon yli 20 000 eurolla. Lisäksi hänet on tuomittu muun muassa grillikioskitappelusta ja viinavarkaudesta.Isäpuoli on poliisin mukaan kiistänyt syyllisyytensä.