Aurinkoa! Luvassa on pari poutapäivää, torstaina lisää lunta

on enimmäkseen aurinkoista, etelässäkin sää selkenee illaksi. Itä-Suomessa olevat lumisateet liikkuvat päivän kuluessa itään.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 1 – 5 astetta pakkasta, maan pohjoisosassa 5 – 10 astetta pakkasta.Keskiviikkona sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen.Lännessä pilvisyys lisääntyy ja kaakkoistuuli voimistuu, illalla maan lounaisosaan leviää lumisateita.on lounaassa nollan ja kahden pakkasasteen välillä, muualla maan etelä- ja keskiosassa 2 – 5 astetta pakkasta ja maan pohjoisosassa 5 – 10 astetta pakkasta.Torstaina Suomeen leviää lounaasta lumisateita, iltapäivällä idässä on vielä poutaa ja paikoin selkeää. Lounaisrannikolla tulee sään lauhtuessa vettä ja räntää.Päivälämpötila on lounaassa 0 – 2 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa nollan ja neljän pakkastasteen välillä, maan pohjoisosassa enimmäkseen 4 – 8 astetta pakkasta.