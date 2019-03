Kotimaa

Isäpuolen epäillään murhanneen vakavasti sairaan tytön – tapausta puidaan tänään käräjillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vakavasti sairaan alaikäisen tytön murhasta syytetty mies vastaa tänään syytteisiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Epäilty rikos tapahtui Nurmijärvellä sijaitsevassa asunnossa viime vuoden marraskuussa.Poliisi on aiemmin kertonut, että rikosta on tutkittu murhana erityisen raa'an tekotavan vuoksi ja siksi, että teon kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi.Poliisi ei ole avannut tutkinnan aikana epäiltyyn tekoon johtaneita motiiveja eikä kertonut muitakaan tarkempia tietoja tapauksesta.Ilta-Sanomat on kertonut, että miehellä on taustallaan useita rikostuomioita.Mies on esimerkiksi pelannut päihtyneenä nettikasinolla ja ylittänyt tilinsä saldon yli 20 000 eurolla. Lisäksi hänet tuomittu muun muassa grillikioskitappelusta ja viinavarkaudesta.Vuonna 1982 syntynyt isäpuoli on poliisin mukaan kiistänyt syyllisyytensä.