Kotimaa

Miestä puukotettu Helsingissä – Pohjois-Haagan aseman lähellä poliisioperaatio

Epäilty tekijä on poliisin hallussa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies on saanut vakavia vammoja puukotuksessa Helsingissä Pohjois-Haagan aseman lähellä.Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että teosta epäilty mies on otettu kiinni. Sekä uhri että epäilty ovat täysi-ikäisiä.Silminnäkijän mukaan alueella oli myöhään maanantai-iltana iso poliisioperaatio ja osa Kaupintietä oli suljettu.Myös poliisi vahvistaa, että tehtävä vaikutti liikenteeseen. Paikalla on suoritettu teknistä tutkintaa.Tapausta tutkitaan tässä vaiheessa tapon yrityksenä.