Kotkan paloittelu­murhasta syytetyn tytär: ”Hänellä on paljon pahoja piirteitä”

Kotkan poikkeuksellisesta paloittelusurmasta syytetään 43-vuotiasta irakilaista miestä, joka tuli perheensä kanssa Suomeen muutama vuosi sitten. Miehen epäillään surmanneen ja paloitelleen ystävänsä.Syytetyn perhe oli surman tapahtuessa jo hajoamassa. Mies määrättiin viime kesäkuussa laajennettuun lähestymiskieltoon vaimoaan ja lapsiaan kohtaan. Vaimo kertoi oikeudessa jatkuvasta perheväkivallasta, jonka uhreja olivat myös lapset. Vanhin tytär kertoi tuolloin, että isä oli pahoinpidellyt häntä 13-vuotiaasta lähtien.Vanhin tytär ja eronnut vaimo kuulusteltiin myös Kotkan henkirikoksen esitutkinnassa.– Rikollinen, väkivaltainen, mustasukkainen. Hänellä on paljon pahoja piirteitä, tytär kuvaili isäänsä.Perheenjäsenten mukaan mies oli alun perin ollut kalamyyjä Al Shawaka -nimisessä kaupungissa Irakissa. Sieltä hän muutti vuonna 2006 ensin Turkkiin ja edelleen Hollantiin, jonne muu perhe seurasi perässä.Hollannissa mies työskenteli kokkina. Perhe asui maassa neljä vuotta, jonka jälkeen he muuttivat Suomeen. Täällä he asuivat ensin Lappeenrannassa, kunnes muuttivat Kotkaan.(KRP) on salannut esitutkinta-aineistosta kaikki perheväkivaltaan ja lähestymiskieltoihin liittyvät tiedot. Käräjäoikeudessa kävi kuitenkin ilmi, että henkirikoksen motiivi saattaa välillisesti liittyä poliisin salaamiin taustoihin.Epäilyn mukaan syytetty olisi hermostunut uhrille, kun tämä oli ottanut häneensä perheensä hajoamisen puheeksi. Seuranneessa kamppailussa uhri pääsi hengestään.Vaimo tunsi uhrin, joka oli kuulunut syytetyn harvalukuisiin ystäviin Suomessa. Vaimon mukaan syytetty kuitenkin usein haukkui uhria hänelle, kutsuen tätä ”kunniattomaksi”.– En tiedä, mistä syystä, mutta kerran (syytetty) kertoi minulle hermostuneena, että hän ei halua ikinä tavata (uhria) enää. Kun kysyin miksi, hän vastasi, että ei kuulu minulle.Vaimon ystävyyssuhde uhriin ei ollut likeinen, he olivat vain terve-moi -tason tuttavia. Hän kertoi, ettei hänen miehensä sallinut hänen puhuvan muiden miesten kanssa eikä sallinut naisystäviäkään.Poliisin esitutkinnassa kuulustelemat tuttavat kertoivat 43-vuotiaan syytetyn äkkipikaisuudesta.– Hänen pinnansa paloi tosi nopeasti ja hän alkoi huutamaan. Hän ei kunnioittanut ketään. Minä olen rauhanomainen ihminen ja osaan toimia tuollaisissa tilanteissa, siksi olin hänenkin kaveri. Kaikki irakilaiset tietävät ja pitävät (syytettyä) ongelmallisena tämän käyttäytymisen eli tuon suuttumisen takia, eräs tuttava kertoi.