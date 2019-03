Kotimaa

Viikko alkaa lumisateilla isossa osassa maata – Pohjois-Lapissa poutaista

Maanantaina

Iltaa kohti

maan eteläosasta eteläiseen Lappiin ulottuvalla alueella sää on monin paikoin pilvinen ja lumisateinen, poutaisinta on idässä, jossa pilvipeitekin voi paikoin rakoilla.Keski- ja Pohjois-Lapissa sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen. Koillituuli on maan pohjoisosassa kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista, muualla maassa tuuli kääntyy lännestä alkaen luoteeseen ja on heikkoa tai kohtalaista.Päivälämpötila on enimmäkseen 3 – 6 astetta pakkasta, Pohjois-Lapissa 8 – 13 astetta pakkasta.Tiistaina sää poutaantuu ja enää satelee paikoin Itä-Suomessa itärajan tuntumassa. Maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen, mutta maan etelä- ja keskiosassa on edelleen monin paikoin pilvistä.sää selkenee maan keskiosassakin pohjoisesta alkaen. Pohjoisenpuoleinen tuuli heikkenee. Päivälämpötila on laajalti 3 – 7 astetta pakkasta, Pohjois- ja Keski-Lapissa 7 – 13 astetta pakkasta.Keskiviikkona heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy lounaan ja kaakon välille ja pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Matalapaine lähestyy ja illalla lännessä voi jo paikoin tulla lumisateita.Päivälämpötila on maan eteläosassa kolmen -3 – 1 astetta, keskiosassa 2 – 7 astetta pakkasta ja pohjoisosassa 4 – 10 astetta pakkasta. Pohjois-Lapissa on paikoin kylmempää.