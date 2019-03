Kotimaa

Taapero pulassa Viitasaarella – WC:n supistusrengas teki totiset tepposet

pelastuslaitos teki sunnuntaina iltapäivällä kotikäynnin lapsiperheeseen, jossa taaperoikäinen henkilö oli juuttunut kiinni WC:n supistusrenkaaseen.– Hän oli laittanut sen ylleen eikä se ollut lähtenyt enää pois, kerrotaan pelastuslaitokselta.WC:n supistusrengas on WC-pöntön lisälaite. Se voidaan ottaa käyttöön, mikäli WC-pöntön käyttäjä on ilman sitä vaarassa pudota WC-pöntön sisään johtuen käyttäjän takapuolen ja WC-pöntön mittasuhteiden kohtaamattomuudesta.Supistusrengas on tyypillinen välivaihe vaipoista vapautuneen ihmisen kasvussa pottaistujasta pönttöistujaksi ja siirtymisestä vesiklosettien (WC) maailmaan.oli ensin yrittänyt vapauttaa taaperon supistusrenkaasta kotikonsteilla, mutta huomannut pian tehtävän mahdottomaksi ja soittanut hätäkeskukseen.Kello oli 14.53, ja tehtävään lähti yksi peltisaksilla varustautunut Keski-Suomen pelastuslaitoksen yksikkö.Tehtävä luokiteltiin koodilla ”ihmisen pelastaminen, muu”.– Leikkasimme sen yhdestä kohtaa auki, se riitti, pelastajien edustaja kertoo.Hän ei ota kantaa uhrin ikään tai sukupuoleen.– Sanotaan vaan, että taapero.– Tuskin hänelle tästä pahoja muistoja jäi.WC:n supistusrenkaan sisällä ja ympärillä oli ollut koko ajan suhteellisen rauhallinen.– Kaikki tiesivät tilanteen. Se oli aivan oikea ratkaisu pyytää meiltä apua.– Ainakin pienempi riski kuin lähteä itse leikkaamaan.WC on englanniksi water closet eli käymälä, jossa ihmisen eritteet huuhdotaan veden avulla viemäriverkostoon. Varusteisiin kuuluu vedellä huuhdeltava WC-istuin eli WC-pönttö tai puhekielisesti WC-pytty.Käymälä-sana tulee ajatuksesta, että WC:ssä ollaan vain käymässä. Viitasaarella aikaulottuvuus toteutui vasta, kun palokunta tuli käymään.