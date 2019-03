Tomi sairastui hengenvaarallisesti Espanjassa – sairaala lähetti tutkimatta kotiin: ”Yksi päivä lisää ilman hoitoa, niin olisin saattanut kuolla”

Kotimaa

Tomi sairastui hengenvaarallisesti Espanjassa – sairaala lähetti tutkimatta kotiin: ”Yksi päivä lisää ilman ho

Espanjan Aurinkorannikolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Streptokokki A -bakteerin aiheuttama verenmyrkytys

Meni

”Yksi päivä lisää ilman hoitoa, niin olisin saattanut kuolla”

Suomessa

”Lääkäreiden tapaaminen ja informaation saaminen oli kamalan hankalaa”

Myös Antti Rinne kertoi puutteellisesta hoidosta Espanjassa