Kotimaa

Ajokeli on tänään huono koko maassa, Lapissa pyryttää ja Suomenlahdella myrskyää

Ajokeli on tänään huono koko maassa, Lapissa pyryttää ja Suomenlahdella myrskyää

9.3. 5:53

Ajokeli on tänään huono koko maassa lumisateiden ja sään kylmenemisen vuoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosaan virtaa lännestä kylmempää ilmaa ja sää muuttuu samalla tuulisemmaksi.



Osassa Lappia ajokeli on lumipyryn takia erittäin huono. Varsinkin Etelä- ja Keski-Lapissa lumisade voi olla sakeaa. Pakkasta on viidestä kymmeneen astetta.



Etelä- ja Keski-Suomeen on luvassa pikkupakkasta tai nollakeliä, sää poutaantuu vähitellen aamusta alkaen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen pilvistä ja lumisadetta, lämpötila on muutaman asteen pakkasen puolella.



Suomenlahdelle on annettu myrskyvaroitus. Tuuli voi puhaltaa aamulla jopa 23 metriä sekunnissa.