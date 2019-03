Kotimaa

Pariskunta oli vain reilut 3 kuukautta naimisissa – leski sai yli 220 000 euron perinnön, sukulaiset eivät sen

Perinnön arvo on peräti yli 220 000 euroa. Perintö koostuu suurimmilta osin pankkitilillä maanneesta rahasta sekä miehen maatilasta.Pesänjakaja päätti aluksi, että perinnön saisi miehen sukulaiset. Ilman perintöä jäänyt leski ei kuitenkaan sulattanut pesänjakajan päätöstä.Sukulaiset tarjosivat leskelle sovintoratkaisuna 20 000 euroa, jollei asia olisi mennyt oikeuteen. Summa ei hänelle kelvannut, vaan hän vaati koko omaisuutta itselleen Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.ja miehen sukulaisten välisen riidan ydin oli testamentissa, jonka mies teki edellisen avopuolisonsa kanssa, kuten IS uutisoi asiasta ensimmäisen kerran viime kuussa.Testamentti jäi miehen ainoaksi, ja sitä hän säilytti. Miehen sukulaiset vetosivat oikeudessa testamenttiin, leski puolestaan lakiin, eli perintökaareen.Leskeksi jäänyt nainen ehti olla miehensä kanssa vain reilut 3 kuukautta naimisissa, kunnes mies kuoli 87 vuoden iässä. Avioehtoa ei tehty. Miehellä ei ollut rintaperillisiä. Pariskunta aloitti seurustelun vuoden 2013 syksyllä, miehen edellinen kumppani kuoli saman vuoden kesällä.Käräjäoikeus ratkaisi asian lesken hyväksi.tulkinnan mukaan miehen edellisen kumppanin kanssa laaditulla keskinäisellä testamentilla ei ollut miehelle enää merkitystä. Oikeuden mukaan mies myös ymmärsi avioliiton solmimisen merkityksen.Käräjäoikeuden mielestä testamentin toissijainen määräys ei myöskään toteutunut, mihin miehen sukulaiset yrittivät oikeudessa nimenomaisesti vedota.määrättiin, että ennemmin kuolleen omaisuus menisi eloon jäävälle. Testamentin toissijaisessa määräyksessä luki, että ”jälkeen jääneenkin” kuoltua miehen omaisuus menisi tämän sukulaisille. Tämä määräys oli tehty vain siinä tapauksessa, jos mies olisi kuollut ennen naista. Ja näinhän ei käynyt, sillä nainen kuoli ennen miestä.– Testamentissa ei ole otettu kantaa (miehen) jäämistöön tilanteessa, jossa (nainen) on kuollut ensin. Näin ollen (miehen) jäämistö on jaettava perintökaaren (...) mukaisesti, eli (miehen) omaisuus menee hänen leskelleen, oikeus totesi.sukulaiset valittivat asiasta Itä-Suomen hovioikeuteen, joka antoi ratkaisunsa perjantaina. Se ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. 64-vuotias leski sai pitää miehen mittavan perinnön.– Hovioikeus katsoo, ettei keskinäisen testamentin perusteella voida sivuuttaa puolison perintöoikeutta, hovioikeus totesi.Hovioikeus määräsi kuitenkin, että kumpikin osapuoli maksaa omat oikeudenkäyntikulunsa. Käräjäoikeus oli aiemmin velvoittanut miehen sukulaisia maksamaan kummankin oikeudenkäyntikulut.Hovioikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä osapuolet voivat hakea siihen korkeimmalta oikeudelta valituslupaa.