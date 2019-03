Janne Kouri hyppäsi mereen ja tajusi, että jotain hyvin pahaa tapahtui – sillä hetkellä nuori mies halvaantui rintakehästä alaspäin

Kotimaa

Janne Kouri hyppäsi mereen ja tajusi, että jotain hyvin pahaa tapahtui – sillä hetkellä nuori mies halvaantui

Avustajat

Se ei sattunut yhtään. Koko kroppani halvaantui heti. En tuntenut mitään.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





On ihme

Muistan vain, että lääkärit tulivat päivän, parin päästä kertomaan, etten koskaan enää tulisi kävelemään.





Mies

Ensimmäisellä

Olen todella onnellinen, että hän on vielä vierelläni.