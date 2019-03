Kotimaa

Bisquitin kolumni: Tupetonta rapinaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

No, myönnetään, monen gangstarapin tulokulmassa on tiettyä yhtäläisyyttä Väinämöinen-Aino-asetelmaan.

Puhelaulu on

Laulu ei ole

No voi pahus!

Krediitit tästä ihmisyyden Korkeasta veisusta menevät yleensä Veikko Laville, mutta ajatus sinänsä on ollut tuttu muillekin lauluntekijöille.Mieleen tulee nimi Georg Malmsten ja heti perään Toivo Kärki, kaksi tuotteliaisuudestaan kuulua tekijämiestä, jotka kummatkin päätyivät lauluihinsa jokaista arvoista ihmistä etsiessään plaraamaan läpi naisten nimipäiväkalenteria.Herroilta käyttämättä jääneet nimet Gösta Sundqvist antoi sitten myöhemmin sille Jurvasen tytölle. Tosin Sundqvist jättää avoimeksi mahdollisuuden, ettei tyttö sittenkään ollut Jurvasen.Aika ja aiheet ovat tänä päivänä toiset. Puhe on nyt siitä, onko jokainen laulu ihmisen arvoinen.itsenäinen, omaehtoinen ja ainutlaatuinen tapa ja tyyli tulkita maailmaa. Kulttuurikaanonissa puhelaulu on totuttu lukemaan säveltaiteisiin.Nyt varoituksen sana niille herkkämielisille, joiden suhde lauluntuottamiseen on perinteisempi.Ei ole ehkä ensimmäisenä tullut mieleen, että osa tätä puhelauluperhettä on sellainenkin hengen- ja hengitystuote kuin rap-musiikki. Sillä musiikkia rap ilman epäilystä on, näkeehän tuon tyhmempikin jo sen nimestä.Yhtä selkeästi rap on silkkaa americanaa, jos kohta kiilusilmäisimmät fenno-ugristit ovat löytävinään sen alkulähteen kalevalaisesta runolaulusta.No, myönnetään, monen gangstarapin tulokulmassa on tiettyä yhtäläisyyttä Väinämöinen-Aino-asetelmaan.Alkuperäisessä amerikkalaisuudessaan rapin reunaehdot olivat taideluomaksi perin yksinkertaiset: pipo, puhetta ja liian isot housut.Pipopuhe oli valtaosin macho-angstista liirumlaarumia. Ei siis ihme, että toisinaan termin bipolaarinen alkuperäksi on erehdytty luulemaan juuri pipolaarumista rappia.Näinhän ei toki ole. Bipolaarisuus on vain ohimenevä häiriötila.laulu ilman sanoja. Joskus tätä on pyritty tavoittelemaan, toki turhaan. Esimerkkinä ”pieni kansanlaulu, ja sanoja ei ole ollenkaan”, mikä yritelmä sinänsä jo kaatuu omaan mahdottomuuteensa.Kotimaisessa rapissa riittää amerikkalaisen esikuvansa mukaan sanoja. (Vrt. Joosef II Mozartille: ”Liian paljon nuotteja!”) Tärkeä reunaehto kuitenkin on, että täydet ja puhtaat riimit ovat kiellettyjä, missä omat artistimme ovat onnistuneet pitämään hyvin tasonsa.Gaalamenestyksessä ja kuukausijulkaisuissa rap näyttää jo ohittaneen pysyvästi takavuosien suosikin, yläasteikäisen tyttölaulun, jonka taitajista suurin osa kuului vielä odottavan ensimmäistä honotuksenmurrostaan.Tässä tuli nyt jaariteltua niin paljon sitä sun tätä, että varsinainen asia unohtui.Onko jokainen laulu ihmisen arvoinen? Täytynee palata tähän tärkeään kysymykseen myöhemmin.Kirjoittajan mielestä useimpien asioiden ei pitäisi tulla kuuloonkaan.