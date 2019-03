Kotimaa

”Historian karmein rikos” alkoi paljastua, kun Kiertokapulan kaatopaikalta löytyi ihmisen jalka





Keskusrikospoliisi

Oikeuslääkäri totesi heti paikan päällä, että tämä on epäanatomisesti irrotettu.

Koska

Sitten heräsimme, että hetkinen, sehän voi olla naisenkin jalka, ei karvoituksen perusteella voi tehdä johtopäätöstä.





Viikon





Uhri oli





Syytteet

Se oli ratkaiseva löytö, koska sen perustella ikähaarukka putosi 20–30:een.





Syyttäjän





16-vuotias