Mies käytti pientä tyttöä törkeästi hyväkseen: Satoja seksuaalisia tekoja 8,5 vuoden ajan – hovioikeus alensi tuomiota

Mies käytti pientä tyttöä törkeästi hyväkseen: Satoja seksuaalisia tekoja 8,5 vuoden ajan – hovioikeus alensi

Mies käytti lasta törkeästi seksuaalisesti hyväkseen Helsingissä vuoden 2004 tammikuun ja vuoden 2012 heinäkuun välisenä aikana.Tyttö oli tapahtumien aikaan 6–14-vuotias.Oikeuden mukaan seksuaaliset teot tapahtuivat miehen kotona, ja niitä oli vuosien saatossa useita satoja.– Asianomistajan kasvaessa ja kehittyessä teot ovat muuttuneet vakavimmiksi ja niitä on ollut useammin kuin aluksi, Helsingin käräjäoikeus totesi.Oikeuden mukaan mies opetti lapsen muun muassa tyydyttämään häntä.– Vastaaja on asianomistajan läheisenä hyväksikäyttäen taivuttanut asianomistajan lukuisia kertoja tyydyttämään itseään siten, että vastaaja on lähes aina saanut siemensyöksyn, oikeus esimerkiksi totesi.Mies kosketteli lasta myös esimerkiksi sukupuolielinten alueelta sekä oli tämän kanssa yhdynnässä. Mies näytti lapselle myös pornografisia kuvia sekä videoita.– Seksuaalisen hyväksikäytön paljastamiseen on liittynyt voimakas asianomistajan uhkailu ja manipulointi tälle läheisiin henkilöihin liittyvistä seuraamuksista ja muu lapselle tärkeisiin esineisiin liittyvä kiristäminen, käräjäoikeus kirjoitti.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 6 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Mies valitti asiasta kuitenkin Helsingin hovioikeuteen, joka antoi ratkaisunsa perjantaina.katsoi miehen menetelleen, kuten käräjäoikeus oli katsonut. Hovioikeus alensi miehen tuomion kuitenkin 4 vuoteen ja 8 kuukauteen.Oikeus perusteli tuomion lieventämistä korkeimman oikeuden aiemmin tulkitsemalla rangaistuskäytännöllä. Rangaistusasteikko törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on 1–10 vuotta.– Hovioikeus katsoo, että tässä asiassa seksuaalinen hyväksikäyttö oli ollut asianomistajalle erittäin vahingollinen, eikä asiassa ole ilmennyt rangaistuksen mittaamisessa huomioon otettavia lieventäviä seikkoja.– Tämänkaltaisia rikoksia koskeva korkeimman oikeuden rangaistuskäytäntö (...) huomioon ottaen hovioikeus katsoi, että oikeudenmukainen rangaistus syyksi luetusta rikoksesta oli neljä vuotta kahdeksan kuukautta vankeutta, minkä vuoksi tuomittua rangaistusta oli alennettava, Helsingin hovioikeus perusteli päätöstään.Hovioikeus alensi myös korvaussummaa, jonka mies joutuu maksamaan uhrille. Käräjäoikeus velvoitti miehen maksamaan kärsimyksestä 20 000 euroa, mutta hovioikeus alensi summan 15 000 euroon.Mies joutuu maksamaan lapselle myös kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 4 300 euroa.Syyttäjä harkitsee sitä, hakeeko hän korkeimmasta oikeudesta valituslupaa rangaistuksen mittaamisen osalta.Pitkästä vankeustuomiosta huolimatta IS ei julkaise miehen nimeä, koska se saattaisi paljastaa uhrin henkilöllisyyden. Mies on nykyään 47-vuotias. Hän pysyy vangittuna.