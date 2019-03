Kotimaa

Helvi Leiviskä, Mateli Kuivalatar... Tunnetko nämä suomalaiset naistaiteilijat?

Siitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finlandia Junior





https://www.is.fi/haku/?query=





https://www.is.fi/haku/?query=





https://www.is.fi/haku/?query=













https://www.is.fi/haku/?query=helvi+leiviska

https://www.is.fi/haku/?query=mateli+kuivalatar

https://www.is.fi/haku/?query=ida+moberg

https://www.is.fi/haku/?query=essi+renvall

Pitkälle 1900-luvulle