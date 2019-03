Kun kriisipsykologi Pirkko Lahti palasi kahden viikon lomalta, hän äimistyi muistisairaan miehensä saamasta kohtelusta

Kotimaa

Kun kriisipsykologi Pirkko Lahti palasi kahden viikon lomalta, hän äimistyi muistisairaan miehensä saamasta ko

Pirkko Lahti,

Tulin yöllä kotiin kello kaksi ja menin kahdeksalta aamulla töihin. Yöllä hoidin vielä sähköposteja. Sitä oltiin niin korvaamattomia siinä vaiheessa.





2006

Tänä

Äidin oppi on ollut vahva hirveä moraalinen vastuu.





Tänäkin

Suuressa





Pirkko

Olen tiennyt Esperi Caren, Mehiläisen ja Attendon henkilökuntapuutteen, olen tiennyt hoidon heikosta laadusta.





Nuorena

Olen liian humanisti. Ei uskoisi, mitä kaikkea ihmiset, etenkin terveydenhuollonkin edustajat, voivat tehdä.

Ennen

Henkilökunnan tehtävä olisi valvoa, että jokainen syö. Säästyneen ajan henkilökunta voisi jutella vanhusten kanssa.





Pirkko

Yksi iso