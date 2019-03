Kotimaa

Lauantaina etelään virtaa kylmää ilmaa – sateet muuttuvat lumeksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aamulla sää poutaantuu tilapäisesti etelässä. Keskiosasta maata ulottuu lumisateita Etelä-Lappiin, keskiosassa sadealueen eteläreunalla tulee osin vettä.Iltapäivällä lunta sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Lounaasta saapuu etelään uusia vesisateita, illalla etelässä tulee myös räntää. Pohjois-Lapissa on poutaa ja pilvisyys lisääntyy.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2 – 5 asteeseen, Pohjois-Pohjanmaalla on pakkasta enimmäkseen 1 – 5 asteen välillä ja Lapissa on pakkasta 5 - 10 astetta.Lauantaina on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sataa lunta. Etelään virtaa kylmää ilmaa, sateet muuttuvat lumeksi ja väistyvät itään. Iltapäivän puolella etelässä on jo poutaa ja pilvipeite rakoilee. Maan pohjoisosassa puhaltaa navakka koillistuuli, maan etelä- ja keskiosassa voimistuu kylmä länsituuli.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa nollassa tai vähän pakkasen puolella, maan pohjoisosassa on pakkasta 5 - 10 astetta.Sunnuntaina sää selkenee ja pakkanen kiristyy Lapissa, etelämpänä sataa paikoin lunta.Maan etelä- ja keskiosassa on heikkoa pakkasta. Maan pohjoisosassa on päivällä pakkasta enimmäkseen 5 - 10 astetta.