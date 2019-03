Kotimaa

Keskuskauppakamarin selvitys: Naisten määrä noussut yhtiöiden johtoryhmissä ja hallituksissa

Keskuskauppakamarin selvitys: Naisten määrä noussut yhtiöiden johtoryhmissä ja hallituksissa 8.3. 5:00

Naisten valitseminen pörssiyhtiön hallitukseen ei vaikuta naisten osuuteen yhtiön johtoryhmässä, ilmenee Keskuskauppakamarin selvityksestä.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on noussut 23 prosentista 29 prosenttiin vuosina 2013–2018. Samaan aikaan myös naisten osuus johtoryhmissä on noussut 19 prosentista 25 prosenttiin. Tästä ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöstä, että naisten lisääntynyt määrä hallituksissa olisi lisännyt naisten määrää myös johtoryhmissä. Tilanteet yhtiöiden välillä vaihtelevat suuresti.



Keskuskauppakamarin mukaan naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on kansainvälisesti katsoen huippulukemissa, mutta huomiota tulisi kiinnittää myös johtoryhmien kokoonpanoon ja yleisemmin naisten urapolkuun johtajina. Valtaosa johtoryhmätasolla työskentelevistä naisista toimii niin sanottujen tukitoimintojen johdossa.