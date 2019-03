Kotimaa

Liperissä rajavartioston kuorma-auton ja henkilöauton kolarissa loukkaantunut nainen kuoli

Liperissä Polvijärventien ja Vaiviontien risteyksessä tapahtuneen kuorma-auton ja henkilöauton kolarissa loukkaantunut nainen on menehtynyt.Vuonna 1984 syntynyt nainen menehtyi Kuopion yliopistollisesta keskussairaalassa kolarissa saamiinsa vammoihin. Nainen ajoi henkilöautoa, johon kuorma-auto törmäsi.Poliisi epäilee tapauksessa rikosta. Rikosnimikkeinä ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä kuolemantuottamus sekä palvelusrikos. Rikoksesta epäiltynä on kuorma-autoa kuljettanut, vuonna 1998 syntynyt rajavartiolaitoksen varusmies.Poliisi kertoo kuorma-autossa olleen turma-aikaan 14 varusmiestä, joille ei tiettävästi tullut vammoja.Poliisi on jatkanut kolarin tutkintaa ja on suorittanut sekä edelleen suorittaa useita kuulusteluja tarkan tapahtumienkulun selvittämiseksi. Tapahtumapaikalla on myös suoritettu teknistä tutkintaa.on vahvistunut, että saapuessaan pakollista pysähtymistä edellyttävään, Stop-merkittyyn risteykseen kuorma-auton kuljettaja oli havainnut Polvijärventien suunnasta lähestyvän kaksi henkilöautoa ja aloittanut jarrutuksen. Kuorma-auto ei ehtinyt täysin pysähtyä ennen törmäystä jälkimmäisenä Polvijärventien suunnasta tulleen henkilöauton etuosaan. Ensimmäisenä ajanut henkilöauto oli jatkanut matkaansa pysähtymättä.Poliisi pyytää tilanteen ohittanutta, ensimmäisenä ajaneen henkilöauton kuljettajaa ottamaan yhteyttä poliisiin. Hänen asemansa asiassa on todistaja ja hänen havainnoillaan voi olla merkitystä esitutkinnassa.Myös muut henkilöt, joilla on havaintoja tapahtumasta, voivat ottaa poliisiin yhteyttä.Yhteydenotot pyydetään Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäivystyksen numeroon 0295 415 455 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.