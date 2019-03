Kotimaa

Teuvo Loman tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeusrangaistukseen

Rikos tapahtui vuoden 1999 tammi–heinäkuun välisenä aikana.– Käräjäoikeus on katsonut Lomanin koskettelemalla ja muulla tavoin tehneen tekoaikana 13 -vuotiaalle asianomistajalle seksuaalisia tekoja, jotka ovat olleet omiaan vahingoittamaan asianomistajan kehitystä, saanut asianomistajan ryhtymään tällaisiin tekoihin sekä lisäksi ollut useita kertoja sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa, Helsingin käräjäoikeuden laatimassa julkisessa selosteessa lukee.– Seksuaaliset teot ovat olleet suutelua, koskettelua ja sukupuolielinten hyväilyä.Oikeuden mukaan Loman on ottanut ottanut pojan sukupuolielimen suuhunsa ja työntänyt oman sukupuolielimen pojan suuhun.– Tekoihin ei ole liittynyt pakottamista, painostamista eikä nöyryyttämistä, käräjäoikeus kirjoittaa.– Tekoa on pidetty myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä seksuaalisten tekojen lukumäärä ja moninaisuus, sukupuoliyhteyksien lukumäärä, osapuolten huomattava 23 vuoden ikäero ja osapuolten välinen suhde sekä teon kesto huomioon ottaen, käräjäoikeus perustelee.eivät todistaneet ulkopuoliset ihmiset.– Kaksi todistajista on kuitenkin tapahtuma-aikaan tehnyt havaintoja asianomistajasta ja vastaajasta. Kahdelle todistajalle asianomistaja on kertonut hyväksikäytöstä varsin pian tekoajan päättymisen jälkeen.– Käräjäoikeus on pitänyt asianomistajan kertomusta uskottavana. Esitetty kirjallinen todistelu ja henkilötodistelu on tukenut asianomistajan kertomusta hyväksikäytöstä. Näytön kokonaisarvioinnissa käräjäoikeus on pitänyt syytettä tukevaa näyttöä vahvana ja riittävänä, käräjäoikeus perustelee.Loman esitti oikeudessa vaihtoehtoisia teonkuvauksia, mutta oikeuden mukaan ne eivät olleet luotettavia ja uskottavia.joutuu maksamaan asianomistajalle 10 000 euron kärsimyskorvaukset.Loman oli vaitonainen käräjäistuntojen aikaan. Hän ei kommentoinut asiaa median edustajille sanallakaan. Myös Lomanin oikeusavustaja oli vaitonainen. Salaiseksi määrätty oikeuskäsittely pidettiin helmikuussa.Käräjäkäsittelyn aikoihin Lomanin suosittu Instagram-tili katosi yllättäen kuvapalvelusta. Lomanin tilillä oli yli 10 000 seuraajaa, joille hän jakoi runsaasti kuvia arjestaan.56-vuotias Loman on tehnyt töitä julkisuudessa vaate-, trendi- ja sisustussuunnittelijana, kampaajana, mallina ja laulajana. Hän on esiintynyt muun muassa MTV:n Pientä pintaremonttia -ohjelmassa.