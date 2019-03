Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Lisää valheita vaaleihin

Poliittisen

Rakentava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun pelot

keskustelun ripari-isoset ovat taas tuohtuneet. Maailma ei olekaan niin kuin se uni, jossa he saavat puhua loputtomiin.Vaalikampanjoissa esitetään epätotuuksia. Vaalimainoksissa – ei ole mahdollista! – liioitellaan. Vaalitaistelussa luodaan viholliskuvia, hyökätään toisia puolueita vastaan ja paisutellaan uhkakuvia.Sellainen on väärin! Siksi ripari-isoset vaativat vaaleihin rakentavampaa keskustelukulttuuria; sellaista, jossa ripari-isonen jakaa puheenvuoroja.keskustelukulttuuri on elitistinen vaatimus. Se lähtee omasta tarpeesta istua tuntikausia tylsässä pöydässä omasta puheesta innostuneena. Ei kaikilla ole sellaista kykyä, halua tai tarvetta. Eivät kaikki ole katsoneet peiliin ja ihmetelleet, kuinka omista luonteenpiirteistä ikävin on oikeudenmukaisuus.Ei äänestyspäätös perustu keskusteluun ja sitä kautta syntyvään ajatukseen, eikä vaaleilla ole paljoakaan tekemistä rationaalisuuden kanssa. Vaalit liittyvät perustunteisiin, pelkoihin, haluihin, vainoharhoihin. Useimmiten nämä tunteet liittyvät omaan selviämiseen: miten jaksaa, miksi kaikki ovat kimpussani, mikä on paras paikka hypätä kalliolta.Asiallista argumentaatiota vaativien suurin ongelma on se, että he unohtavat ne, joiden elämäntilanteessa ollaan jo argumenttien tuolla puolen. Ja kun se unohtuu, puun (se on se, joka on metsässä, vihreät!) takaa, kasvukeskusten ulkopuolelta tulee toistuvia yllätyksiä ja sen sijaan, että niistä opittaisiin, oma ylimielisyys vain kasvaa:Miten ihmiset ovat niin harhaanjohdettuja? Mikseivät ne olleet kiinnostuneet kaaviostani, jossa oli kuva kaaviosta? Miksi tässä maassa asuu vääriä ihmisiä; sellaisia, joita tylsämielisyyteni ei puhuttele?vanhuudesta, sairastumisesta, lapsista ja tulevaisuudesta ovat päällimmäisinä mielessä, argumentaatiot eivät pelkoja hävitä, ja nyt olisi aika ripari-isosten alkaa vedota valheellisesti kansan tunteisiin, jos haluavat menestyä vaaleissa.Vielä ei ole liian myöhäistä valehdella. Korkealla on yksinäistä ja näkee lopulta vain itsensä korkealla, matalalla on kaltaistensa seurassa, joten seuraavassa puolueiden käyttöön mainoslauseita:– Perustuslaki on syy potenssiongelmiisi.– Ilman autoja äitisi eläisi vielä.– Köyhä, pian sinulla on rahaa!– Kyllä teitä sitten vituttaa, kun Jumala onkin olemassa.– Hjallis Harkimo pitää minkä lupaa.– Ulkomaalainen pohtii parhaillaan raiskaamistasi.– Venäläisagentti vei juuri oikeutesi vauva.fi-sivuston keskusteluihin.– Työväen puolue.– Sinun puolellasi.– Jokaisen naisen asialla.– Förmögen stiftelse? Vilken förmögen stiftelse?Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.