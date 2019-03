Kotimaa

Onnea, Lennu! Tasavallan ykköskoira viettää syntymäpäiväänsä – suloiset kuvat vuosien varrelta

Yllä olevalla videolla Lennu-koira järjesti melkoisen show’n 15. joulukuuta vuonna 2016 – nuuski ahneesti presidenttiparille tuotua kinkkua.













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy