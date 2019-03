Kotimaa

Lumisateet saapuvat iltapäiväksi etelään

Iltapäivällä sateisinta on etelässä, kun taas maan itä- ja keskiosaan lumisateet vasta saapuvat. Pilvisyys lisääntyy vähitellen myös pohjoisessa, mutta Lapissa on selkeää.Pakkasta on Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla.Iltapäivällä aivan lounaassa on jo suojaa, yöllä suojaa on myös maan eteläisimmässä osassa.Pohjoisessa sää on tavanomaista kylmempää. Kireintä pakkanen on yöllä Keski- ja Pohjois-Lapissa.Yöllä lumisade liikkuu maan keskivaiheilla kohti Lappia. Maan eteläosaan leviää etelästä vesi- ja räntäsateita. Perjantaina iltapäivällä sateisinta on maan keskivaiheilla. Maan eteläosaan leviää illaksi lounaasta vesi- ja räntäsateita.Lauantaina sää kylmenee ja sateet tulevat myös etelässä lumena. Etelässä voimistuu länsituuli, maan pohjoisosassa koillistuuli. Lapin pohjoisosassa on selkeää.Perjantaina Fennoskandian säähän vaikuttaa matalapaine. Suomen ja Ruotsin lumisateet ovat paikoin sakeita. Britteinsaarille leviää lännestä vesisateita. Paikallisia sadekuuroja tulee pitkin keskistä ja läntistä Eurooppaa. Espanjassa on poutaa, samoin itäisellä Välimerellä.