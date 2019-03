Kotimaa

130-neliöinen talo kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Ikaalisissa

130-neliöinen talo kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Ikaalisissa 7.3. 5:30

Ikaalinen Tulipalon ei tiedetä aiheuttaneen henkilövahinkoja.

Noin 130 neliön kokoinen omakotitalo on kärsinyt mittavia vahinkoja tulipalossa Ikaalisissa Pirkanmaalla, kerrotaan pelastuslaitokselta.



Talo on asuinkäytössä, mutta palomestarin mukaan ainakaan toistaiseksi sieltä ei ole löydetty ketään.



Hälytys Isokirmontielle tuli hieman ennen aamukolmea. Palokunnan saapuessa paikalle rakennus oli ilmiliekeissä.



Paloa on sammuttamassa toistakymmentä sammutusyksikköä.