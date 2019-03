Kotimaa

Heidi Hautala vastaa ”Venäjän puudeli”-väitteisiin: ”Venäjä-linjaani en ole muuttanut”

Juuri nyt

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Julkisuuteen

Meitä uhkaillaan, että me olemme Venäjän puudeleita, vaikka meidän tarkoituksemme on vain, että itse laista tulisi oikeudellisesti mahdollisimman kestävä.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006025366.html





Hautalan

Hautalan