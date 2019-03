Biisi katkesi ja radiossa kerrottiin karmiva uutinen: neljä poliisia oli surmattu – taksikuski Seppo Kahilainen aavisti totuuden heti

Kotimaa

Biisi katkesi ja radiossa kerrottiin karmiva uutinen: neljä poliisia oli surmattu – taksikuski Seppo Kahilaine

Perjantai-iltapäivä

Tai ei

Tajusin heti, että kyse oli Taunosta. En epäillyt hetkeäkään.

Punainen





Asiasta puhutaan täällä vieläkin. Kukaan ei tapahtunutta hyväksy.





Toiveesta





Taksikuskina





Myöhemmin





Viimeisen