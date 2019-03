Kotimaa

Varoitus rikolliset, täältä tulee Teppo! Suomen söpöimmän virkamiehen tittelistä käydään jo kovaa kisaa

6.3. 13:40

Suomen söpöimmän virkamiehen tittelistä käydään parhaillaan kovaa ja leikkimielistä kisaa.

Viimeksi keskiviikkona Länsi-Uudenmaan poliisilaitos esitteli uuden, nuoren virkamiehensä. Ikää sillä on seitsemän viikkoa ja työmaana on Espoon poliisilaitos. Nimi on Teppo.

– Tervehdys poliisilaitoksemme uusimmalta tulokkaalta! Ikää hänellä on seitsemän viikkoa ja työpaikka on pääpoliisiasema Espoossa. Ensimmäinen ”työvuoro” oli sunnuntaina. Kennelnimi on Taromainen Pähkähullu, mutta rosvot oppivat tuntemaan hänet Teppona, Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen Facebook-päivityksessä kerrotaan.



– Nyt on Länsi-Uudenmaan suunnalla vaarana, että rikostilastot lähtevät kasvuun. Nimittäin kukapa ei tällaisen Teppo-poliisikoiran kiinniottamaksi haluaisi, Suomen poliisin Facebook-tilillä hauskutellaan.



Laskiaissunnuntaina Sisä-Suomen poliisilaitos esitteli Facebookissa karvaturria, nimeltä Repe. Se on 12-viikkoinen työelämään totuttelija Jyväskylästä.

Viime viikolla Helsingin poliisilaitos esitteli puolestaan Tinon ja Hupin, jotka ovat maakuntien kollegojensa kanssa ihan yhtä söpöä sarjaa – ainakin vielä tässä vaiheessa.