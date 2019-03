Kotimaa

Mielenosoittajat kiipesivät Eduskuntatalon pylväisiin – poliisi paikalla





Eduskuntatalon portailla on käynnissä mielenosoitus, Helsingin poliisi tiedottaa Twitterissä.Mielenosoitus saattaa aiheuttaa liikennekatkoksia Helsingin keskustassa. Poliisi on paikalla.Poliisille on ilmoitettu Rautatientorilta lähtevästä mielenosoituksesta. Poliisille ei ole ilmoitettu Eduskuntatalosta mielenosoituksen määränpäänä. Poliisi kertoi Ilta-Sanomille seuraavansa tilannetta ja tiedottavansa tilanteesta lisää myöhemmin.Paikalla on joitakin kymmeniä ihmisiä. Mielenosoittajilla oli mukanaan myös mielenosoituskankaat. Toisessa vaaditaan fossiilitukien poistamista.Lisää aiheesta hetken kuluttua.