Suora lähetys: Mielenosoittajat kiipesivät Eduskuntatalon pylväisiin – poliisi paikalla

Eduskuntatalolla on käynnissä ilmastonmuutosta vastustava mielenosoitus. Eduskuntatalon pylväisiin kiivenneet ihmiset ovat pukeutuneet ympäristöjärjestö Greenpeacen haalareihin.Poliisi kertoo Twitterissä, että kulkueen arvioitu väkimäärä noin 250.Liikenne Mannerheimintiellä häiriintyi aamupäivällä. Mielenosoittajat kuljettivat tien yli lakanoitaan. He myös tanssivat Mannerheimintiellä.Eduskuntatalon portailla on käynnissä mielenosoitus, Helsingin poliisi tiedotti Twitterissä.Poliisille oli ilmoitettu Rautatientorilta lähtevästä mielenosoituksesta. Poliisille ei ilmoitettu Eduskuntatalosta mielenosoituksen määränpäänä. Poliisi kertoi Ilta-Sanomille seuraavansa tilannetta ja tiedottavansa tilanteesta lisää myöhemmin.Lisää aiheesta hetken kuluttua.