Kotimaa

Pakkanen paukkuu aamusta – uudet lumisateet saapuvat yöksi

Idässä ja pohjoisessa päivä on laajalti selkeä.Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä, mutta vasta illasta alkaen satelee paikoin lunta. Idässä pilvisyys lisääntyy vasta illalla ja yöllä. Pohjoisessa on selkeän tai lähes selkeän sään päivä, Lapissa pilvisyys kuitenkin lisääntyy monin paikoin. Pohjois-Lapissa tulee jokunen lumikuuro.Vuodenaikaan nähden on kylmää, mutta yöllä lounaassa lauhtuu. Pohjois-Lapissa pilvisyys vähän hillitsee yöpakkasia.Yöllä maan länsiosan lumisateet yleistyvät. Pohjois-Lapissa sataa paikoin lunta.Torstaina päivällä tuulee etelän puolelta. Päivä on pilvinen ja sataa lunta, lounaassa tulee vähitellen vettä. Lappiin lumisade ei levinne ja sää on siellä osaksi selkeä.Perjantaina lumipyry siirtyy maan keskiosasta vähän pohjoisemmas, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle, koillistuulen samalla voimistuessa siellä. Maan eteläiseen osaan leviää lounaasta räntä- ja vesisateita. Lapissa sää jatkuu paitsi poutaisena, myös laajalti selkeänä ja kylmänä.Torstaina Brittein saarilta Skandinaviaan ulottuva matalapaine liikkuu kohti Suomea. Lämmintä ilmamassaa liikkuu itäisen Keski-Euroopan yli itään. Lännessä Espanjaa myöten sää muuttuu ohimenevästi viileämmäksi. Paikoin runsaita sateita liikkuu Alankomaista Tanskaan. Portugaliin leviää lännestä sade.