Mies valeli ex-appivanhempiensa ulko-oven bensiinillä ja poltti koko rivitalon – 15 ihmistä pakeni liekkejä yöllä

Kotimaa

Mies valeli ex-appivanhempiensa ulko-oven bensiinillä ja poltti koko rivitalon – 15 ihmistä pakeni liekkejä yö

Päijät-Hämeen käräjäoikeus totesi miehen syyllistyneen kahteen murhan yritykseen ja törkeään tuhotyöhön, joista rikoksista syyttäjä vaati hänelle rangaistusta.Juttu käsiteltiin jo viime syyskuussa, mutta tuolloin 1994 syntynyt lahtelaismies määrättiin mielentilatutkimuksiin.Paloa hän vauhditti valelemalla yhden asunnon ulko-oven bensiinillä.Asunnossa asuivat miehen entiset appivanhemmat, jotka ovat hänen lapsensa isovanhempia.Mies tunnusti sytyttäneensä rivitalon viime toukokuussa öiseen aikaan, mutta hän kiisti, että tarkoitus oli tappaa ketään. Motiivi tekoon ei selvinnyt.Asunnoissa oli sytyttämisen aikaan 15 ihmistä paikalla ja he olivat yöunilla. He pääsivät ajoissa rakennuksesta pakoon. Rivitalo paloi maan tasalle eivätkä asukkaat ehtineet pelastaa juuri mitään irtainta omaisuuttaan.Palokunta ehti paikalle viidessä minuutissa, mutta puurakenteinen ja kaksikerroksinen rakennus paloi niin kovalla voimalla, ettei sitä saatu hallintaan. Kolme tontilla ollutta autoa sai liekeistä vaurioita.Sytyttäjä itsekin loukkaantui jonkin verran, sillä bensiiniä roiskui hänen päälleen ja liekit tarttuivat vaatteisiin.Mies on ollut viime toukokuusta lähtien vangittuna. Hänet määrättiin mielenterveyslain mukaiseen pakkohoitoon.Palovahingot ovat isot. Asianomistajia jutussa on 25. Tuhotyön tekijä joutuu oikeuden päätöksellä maksamaan vakuutusyhtiöille aineellisista vahingoista 427 000 euroa, kärsimyskorvauksia talon asukkaille yli 70 000 euroa ja oikeudenkäyntikuluja lähes 15 000 euroa. Kokonaissumma nousee yli puolen miljoonan euron.Käräjäoikeus antoi ratkaisun tiistaina.