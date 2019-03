Näin Kaartin valmiusyksikkö harjoittelee vaikeaa tehtävää sokkeloisessa rakennuksessa: ”Käsky on, että ’ruumiit’ saavat jäädä”

Kotimaa

Artikkelin videolla näet Kaartin pataljoonan valmiusyksikön harjoituksen tiukimmat tilanteet.

Maavoimien varusmiehet, reserviläiset ja palkatut henkilöt harjoittelevat pääkaupunkiseudun paikallispuolustusta näkyvästi Kaartin jääkärirykmentin johdolla.Pääkaupunkiseudulle sijoittuva Kehä 19 on yksi kuudesta paikallispuolustusharjoituksesta, jotka Maavoimat järjestää helmi–maaliskuussa. Puolustusvoimien mukaan harjoitukseen osallistuvat yksiköt pyrkivät kehittämään valmiuttaan ja osoittamaan suorituskykyä hybridiuhkien torjunnassa.Erilaiset harjoitukset sijoittuvat Helsingin ja Vantaan kaupunkiympäristöihin, maan alla ja päällä.Olemme saapuneet seuraamaan yhtä harjoitusta Helsingin Pitäjänmäkeen. Edessä on etsintää ja kiinniottoa sekä todennäköisesti myös harjoitustulitaistelua.On tiistaiaamu, ja harjoituspaikkana toimii Kutomotie 1:n tontilla Helsingin Pitäjänmäessä seisova tyhjä rakennuskompleksi. Tiloissa toimi vielä muutama vuosi sitten Stockmannin pääkonttori. Tyhjä rakennus on ihanteellinen Kaartin pataljoonan valmiusyksikön harjoituksiin.Ulkona puhaltaa viiltävä tuuli, ja tie on paikoitellen peilijäässä. Sisu-panssariajoneuvo eli Pasi rullaa kohti vanhaa lastauslaituria. Varusmiehet kävelevät Pasin suojista, kiipeävät laiturille ja sukeltavat ovesta sisään.Valmiusyksikön saamien tietojen mukaan sisätiloissa on aseistettuja erikoisjoukkoja.Ulkopuolisen silmin harjoituksen seuraaminen on kaikkea muuta kuin helppoa. Olemme astuneet sisätiloihin, kulkeneet avoimen tilan läpi käytävään ja edelleen syvemmälle, mutta kaikki tuntuu tapahtuvan jossakin edessä päin.Suurimmaksi osaksi seisomme paikoillamme ja odottelemme. Samaan aikaan tiedämme, että edessä odottaa todennäköisesti yhteenotto.Kun matka lopulta jatkuu, partiot etenevät käytävä, portaikko ja huone kerrallaan.Kaukaa käytäviltä kuuluu laukauksia. Suuntaa ja etäisyyttä on vaikea arvioida. Suuntavaisto on koetuksella, sillä rakennus on suuri, sokkeloinen ja vieras.Yksikön päällikön mukaan suuren ja monimutkaisen rakennuksen lähestyminen ja tarkastaminen ovat jo sellaisinaan haastavia tehtäviä. Vastassa on lisäksi joukko liipaisinherkkiä vihollisia.Ensimmäinen etsitty otetaan kiinni jossakin edessä päin ja raahataan ohitse.Edessä odottaa jälleen lisää käytäviä, avoimia tiloja ja portaikkoja. Lopulta vastaan tulee ilmeisesti toimistona palvellut pieni huone.Varusmiehet laittavat toiselle kiinniotetulle käsiraudat ja nostavat tämän seisomaan. Yksi varusmiehistä kaivaa paperin esiin. Hän vertaa henkilön kasvoja valokuviin.Eräässä käytävässä varusmiesten päätyökalut, 7,62-milliset rynnäkkökiväärit, säksättävät tiheällä tahdilla. Yhteenotto on ollut verinen.Yksi oma on kaatunut. Haavoittuneita on kaksi. Kaksi kaatunutta vihollista jää lattialle makaamaan. Käsky on, että ”ruumiit” saavat jäädä paikoilleen.Laukaukset tuntuvat paisuvan suljetuissa tiloissa voimakkaiksi kumahduksiksi. Jossakin takana toinen partio käy taistelua portaikossa. Alemmista kerroksista on tulossa lisää sotilaita tueksi.Vihollisia saattaa piileskellä minkä tahansa oven tai luukun takana.– Ihmistä etsitään. Nyt avataan kaikki ovet ja luukut. Jos eivät aukea, niin murretaan.Varusmiehet ovat jo miltei murtamassa ensimmäistä ovea, mutta sitä ei saakaan rikkoa. Ovien murtamiseen ei ole lupaa. Varusmies siirtää kirveen sivuun samaan aikaan, kun taistelu jatkuu jossakin yläpuolella.Kiinniotto ja -ottoja on vielä edessä.Kehä 19 -harjoitukseen osallistuvat joukot toimivat Helsingissä Pasilan, Pitäjänmäen, Koskelan, Etelä-Haagan, Myllypuron ja Isosaaren sekä Vantaalla Jokiniemen, Koivukylän ja Tikkurilan alueilla 4.–8. maaliskuuta.Yhteensä kuuteen paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu 3 400 ihmistä ja noin 500 ajoneuvoa. Panssaroituja ajoneuvoja on 20. Kehä 19 -harjoituksessa on mukana noin 520 henkilöä.Harjoituksissa joukot käyttävät harjoitusampumatarvikkeita, joten kohteiden lähettyvillä voi olla melua aamukuudesta iltakymmeneen saakka.