Haagan puukottajalla oli lähestymiskielto ex-vaimoonsa – poliisi tutki pahoinpitelyä ja laitonta uhkausta jo viime vuonna

Haagan puukottajalla oli lähestymiskielto ex-vaimoonsa – poliisi tutki pahoinpitelyä ja laitonta uhkausta jo v

Karkuteillä olevaa Hayder Abduljabbar Al-Hmedavia epäillään muun muassa murhan yrityksestä.

Al-Hmedavi puukotti entistä puolisoaan ja tämän ystävää perhetapaamisen jälkeen Helsingin Santavuorentiellä sunnuntaina iltapäivällä.

Myös entisen puolison mukana olleet lapset saivat vammoja kahakassa. Poliisin mukaan uhrit eivät kuitenkaan ole hengenvaarassa.

Olivatko rikosepäilyt tiedossa?