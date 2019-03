Kotimaa

Hyvää naistenpäivää! Testaa, ketä Suomen mahtinaista muistutat













<section><h2><p>Testaa, kuka Suomen mahtinainen olet!</p></h2><p><p>Parantaisitko maailmaa päättäjien pöydissä Arkadianmäellä vai kenties sarjakuvateoksilla tai runokirjalla? Selvitä, ketä suomalaista mahtavaa naista muistutat.</p></p></section><section><h2><p>Elisabeth Rehn</p></h2><p><p>Taidat tykätä Popedan Kersantti Karoliinasta. Olet nimittäin Elisabeth Rehn! Rehn Kiistaton mahtinainen. Rehn on paitsi entinen kansanedustaja myös ensimmäinen nainen Suomessa ja Euroopassa, joka oli puolustusministerin tehtävässä. Rehnin aikaansaannoksiksi lasketaan se, että myös naiset alkoivat päästä armeijaan.</p></p></section><section><h3><p>Sofi Oksanen</p></h3><p><p>Sofi Oksanen on Suomen menestyneimpiä kirjailijoita ja näytelmäkirjailijoita. Hän tuli suurelle yleisölle tutuksi viimeistään romaanillaan Puhdistus, joka palkittiin useaan otteeseen, ei vähäisimpänä Finlandia-palkinnolla. Oksanen on kirjoittanut muun muassa kosolti kolumneja ja esseitä.</p></p></section><section><h3><p>Aira Samulin</p></h3><p><p>Hyvin vastattu, muistutat Aira Samulinia. Häntä, jos jotakuta, voi nimittäin luonnehtia suomalaiseksi mahtinaiseksi! Samulin on tanssinopettaja ja yrittäjä, joka on jakanut liikunnan ilosanomaa suomalaisille vuosikausien ajan. Liikunta lienee osa sinunkin arkirutiineja. Kyseinen mahtileidi on saanut useita kunnianosoituksia, kuten Suomen Leijonan ritarimerkki. Lisäksi Suomen Mielenterveysseura on antanut Samulinille Mielenterveyspalkinnon teoksesta Auringonpimennys. Teos käsittelee perheväkivaltaa ja mielenterveyden häiriöitä.</p></p></section><section><h3><p>Jenni Haukio</p></h3><p><p>Rakastat järviä ja metsiä, olet kuin Jenni! Runoilija Jenni Haukio on suuri luonnon ystävä. Haukion tuotannossaan on sijaa luonnolle, ja teema toistuu hänen runoissaan. Haukio pitää ympäristöteemaa esillä paitsi teoksissaan myös sosiaalisessa mediassa ja kolumneissaan. Haukio on palkittu muun muassa Runo-Kaarinalla.</p></p></section><section><h3><p>Tove Jansson</p></h3><p><p>Sinähän olet kuin Tove! Tove Jansson ei esittelyjä kaipaa. Kirjailija, sarjakuvataiteilija, pilapiirtäjä, kuvataiteilija - mitä vielä! Janssonin teokset hurmasivat niin lapset kuin aikuiset.</p><p><br></p><p>Taidat osata piristää kanssaihmisiä kurjinakin aikoina hauskoilla jutuillasi. Janssonin tuotanto nimittäin ilahdutti suomalaisia synkkänä sota-aikana. Eikä suosio ole hiipunut sittemminkään.</p></p></section><section><h3><p>Miina Sillanpää</p></h3><p><p><span style="color: rgb(25, 25, 25);">Miina Sillanpää (4.6.1866-3.4.1952), siinäpä varsinainen pioneeri! Sillanpää oli Suomen ensimmäinen ja koko Euroopan toinen ministeriksi valittu nainen ja eittämättä mahtinaisia. Sinäkään et arkaile avata suutasi, vaikka kuinka joku väheksyy ajatuksiasi. Olet uuttera ja työteliäs, ja pidät kiinni siitä, mihin uskot.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(25, 25, 25);">Sillanpää kävi lapsena vain vähän kouluja, sillä hän aloitti ensimäisessä työssään vain 12-vuotiaana. Köyhässä Suomessa kasvaneesta aktiivista tuli merkittävä vaikuttaja, joka ajoi eritoten työläisnaisten asiaa.</span></p></p></section><section><h3><p>Tarja Halonen</p></h3><p><p>Rouva tasavallan presidentti, ja ensimmäinen laatuaan! Sinäkin taidat olla todellinen mahtinainen, joka muuttaa vielä maailmaa unohtamatta vähemmistöjä. Näkemyksiäsi kuunnellaan, ja olet aktiivinen myös kansalaistoiminnassa.</p><p><br></p><p>Aivan kuten Halonenkin. Hän on ollut lukuisissa luottamustehtävissä muun muassa Romaniasiain neuvottelukunnassa ja Seta ry:ssa. Halosen saamia tunnustuksia ja palkintoja ei voi laskea edes kahden käden sormilla. Mainittakoon niistä kuitenkin <span style="color: rgb(34, 34, 34);">Stadin Slangi ry:n myöntämä arvonimi </span><em style="color: rgb(34, 34, 34);">Stadin Friidu </em><span style="color: rgb(34, 34, 34);">vuonna 1999. Ja tietenkin Kansanvalistusseuran tunnustus muun muassa demokratian puolesta, unohtamatta useita arvonimiä.</span></p></p></section><section><h3><p>Minna Canth</p></h3><p><p>Olet ilmiselvä Minna Canth, tuo suomalaisen aktivismin pioneeri! Sinua luonnehditaan työteliääksi, itsenäiseksi ja luovaksi ihmiseksi. Et pure nielemättä näkemääsi vääryyttä ja jos tarve vaatii, kirjoitat vaikka näytelmän, jotta saat viestisi perille.</p><p><br></p><p>Minna Canth otti kantaa ihmisarvokysymyksiin, ajoi köyhien ja naisten asemaa ja on yksi Suomen tasa-arvotyön edelläkävijöistä.</p></p></section><section><h2><p>Mansikkapaikkani on...</p></h2></section><section><h3><p>Loistotapa viettää vapaailtaa on...</p></h3></section><section><h3><p>Minua voisi luonnehtia...</p></h3></section><section><h3><p>Olisin valmis nousemaan barrikadeille...</p></h3></section><section><h3><p>Katsoisin televisiosta mielelläni...</p></h3></section><section><h3><p>Huomionosoitus, jota arvostaisin, on...</p></h3></section><section><h3><p>En luopuisi mistään hinnasta...</p></h3></section><section><h3><p>Tämän ajatuksen allekirjoitan täysin.</p></h3></section>





https://www.eilen.fi/en/2788/?language=fi

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000002767475.html