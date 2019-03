Ex-ylikomisarion kova väite: Poliisin tutkat näyttivät mitä sattui vuosikausia – kännykät, vesisade ja muut autot sotkivat lukemia

Kotimaa

Ex-ylikomisarion kova väite: Poliisin tutkat näyttivät mitä sattui vuosikausia – kännykät, vesisade ja muut au

Eläkkeelle jäänyt ylikomisario Olavi Lempinen https://www.is.fi/haku/?query=olavi+lempinen kertoo kirjassaan Poliisin pimeä puoli. Salaisuuksia virkamerkin takaa poliisin käyttäneen mahdollisesti virheellisiä mittaustuloksia antavia nopeustutkia useiden vuosien ajan. Otavan kustantamassa kirjassa kerrotaan, että tällaisia tutkia oli poliisin käytössä vuodesta 1987 aina vuoteen 2000 saakka – todennäköisesti pitempäänkin. Hän mainitsee ongelmia olleen Stalker Dual ja HR -tutkissa.Ilta-Sanomat kysyi kirjan kirjoittajalta asiasta.– Tutkien ongelmat selvisivät minulle vasta vuonna 2017. Se oli minulle erittäin suuri yllätys. Jos olisin tiennyt asian virassa ollessani, olisin puuttunut tähän ilman muuta, Olavi Lempinen kertoo Ilta-Sanomille.– Muutamat henkilöt ovat kysyneet minulta, eikö silloinen poliisijohto tiennyt asiasta. Olen varma, etteivät he tienneet. He olisivat puuttuneet asiaan. Nykyinen poliisijohto oli silloin aivan muissa tehtävissä, Lempinen arvioi.

”Rankkasateessa niiden tulokset heittelehtivät”