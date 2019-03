Kotimaa

Kiitotie suljettu Porin lentokentällä – Ilmavoimien Pilatuksesta puhkesi rengas

Kiitotie Porin lentokentällä on maanantaina iltapäivällä jouduttu sulkemaan poikkeustilanteen vuoksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy