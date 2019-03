Kotimaa

Poliisi: Sipoon taposta epäilty ja uhri tunsivat toisensa – veriteossa käytettiin asetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Rikoksesta epäiltynä on otettu kiinni yksi ihminen, eikä tapaukseen liity poliisin mukaan muita.Poliisi meni asuntoon sunnuntaina aamulla. Tutkinnanjohtaja Mikko Minkkisen mukaan uhri ja epäilty ovat tunteneet toisensa eikä kyse ole sukulaisista. Esimerkiksi tekijän tai uhrin sukupuolta hän ei halua kommentoida.Minkkinen kertoo, että asunnossa on ollut ase ja sitä on myös käytetty. Tekoa edeltävät tapahtumat ovat silti yhä selvittelyssä. Minkkisen mukaan mikään ei ole viitannut siihen, että asunnossa olisi ollut muita.– Kuolinsyy on selvillä, mutta siihen liittyviä tapahtumia selvitellään yhä.Tutkinta jatkuu Itä-Uudenmaan poliisissa kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla.