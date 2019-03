Piispa Teemu Laajasalo tuomittiin sakkoihin – firmasta lähti virheellistä tietoa verottajalle useilta tilikausilta

Kotimaa

Piispa Teemu Laajasalo tuomittiin sakkoihin – firmasta lähti virheellistä tietoa verottajalle useilta tilikaus

Myönsi kirjanpitorikkomuksena

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut piispa Teemu Laajasalon 20 päiväsakkoon tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta. Laajasalon tuloilla sakoista tulee maksettavaksi 1 620 euroa.Laajasalo vihittiin Helsingin piispaksi marraskuussa 2017. Sitä ennen hän toimi Kallion seurakunnan kirkkoherrana Helsingissä.Tuomion mukaan Laajasalon TL Opetus Oy:stä lähti useina vuosina virheellistä tietoa verottajalle. Virheet korjattiin joulukuussa 2017.mukaan Laajasalon toiminta oli törkeän huolimatonta, koska hän jätti merkittävän osan kirjanpitoaineistosta toimittamatta kirjanpitäjälle kolmen tilikauden aikana ja laiminlöi velvollisuuden tarkastaa ja allekirjoittaa tilinpäätökset.Laajasalon yhtiön kirjanpidon tulos tilikaudella 2014–2015 oli vajaat 46 000 euroa liian pieni ja virheellisesti tappiollinen. Myös yhtiön liikevaihto oli kirjanpidossa liian pieni, minkä lisäksi lyhytaikaisten muiden velkojen saldo näkyi noin 110 000 euroa liian suurena.Seuraavalla tilikaudella yhtiön tulos ja liikevaihto olivat kirjanpidossa noin 17 500 euroa liian pienet, minkä lisäksi lyhytaikaisten muiden velkojen saldo näkyi kirjanpidossa vajaat 61 000 euroa liian suurena. Myös tilikaudella 2016–2017 velkasaldo oli liian suuri.– Myyntejä ja kuluja koskevien laiminlyöntien määrä ja ajallinen kesto puoltavat selvästi sitä, että laiminlyönnissä on ollut kysymys törkeästä huolimattomuudesta. Kokonaisarvioissa menettelyn huolimattomuuden astetta lisää, että myös tilinpäätökset ovat jääneet allekirjoittamatta ja tarkastamatta, vaikka tämä laiminlyönti erikseen arvioituna on ollut melko lievää, oikeus katsoi.Laajasalo myönsi tapahtuneen, mutta hänen mukaansa oikea rikosnimike olisi ollut kirjanpitorikkomus. Laajasalon juttua piti käräjöidä Helsingissä helmikuussa, mutta syytetyn aloitteesta oikeus käsitteli asian kirjallisena.Vastauksessaan Laajasalo vetosi muun muassa siihen, että mitään aineistoa ei ole puuttunut, kadonnut tai tuhottu. Hän kertoi myös korjanneensa virheet oma-aloitteisesti ennen tutkintaa.– Vastaaja kuitenkin sinänsä myöntää olleensa huolimaton. Hän myöntää, että hänen olisi pitänyt tarkistaa kirjanpitoa ja ennen kaikkea tilinpäätöstä tarkemmin, vastauksessa lukee.