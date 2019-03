Kotimaa

Isäpuolelle syyte sairaan tytön murhasta Nurmijärvellä

Syyttäjä on nostanut syytteen sairaan tytön murhasta tämän isäpuolta vastaan, selviää Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta. Epäilty rikos tapahtui Nurmijärvellä viime vuoden marraskuussa.Poliisin aiemmin kertoman mukaan rikosta on tutkittu murhana erityisen raa’an tekotavan vuoksi ja siksi, että teon kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi.Poliisi ei avannut tutkinnan aikana tekotapaa, eikä syyte toistaiseksi ole julkinen.Vuonna 1982 syntynyt isäpuoli on ollut vangittuna. Poliisi kertoi aiemmin, että hän on kiistänyt syyllisyytensä.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus aloittaa jutun käsittelyn ensi viikon tiistaina.