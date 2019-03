Kotimaa

Afrikkalainen sikarutto leviää huolestuttavaa kyytiä – varautumista vakavaan tautiin parannetaan myös Suomessa

Tartunta sikaloihin tyrehdyttäisi lihan viennin

Vakava eläintauti leviää yhä uusille alueille Euroopassa ja Aasiassa. Varautuminen afrikkalaisen sikaruton Suomeen leviämisen varalta paranee jatkuvasti, ilmoittavat viranomaiset yhteistiedotteessaan. Uudet tutkimustulokset antavat toivoa epidemian voittamisesta, vaikka tauti onkin vielä voimakkaassa leviämisvaiheessa.Vakavaksi eläintaudiksi luokiteltu afrikkalainen sikarutto leviää yhä uusille alueille Euroopassa ja Aasiassa. Sairauden tarttuminen Suomen villisikoihin ja maamme tuotantosikaloiden eläimiin on onnistuttu estämään muun muassa metsästyksen avulla.Tauti leviää herkästi ihmisten toiminnan mukana. Siksi Ruokavirasto tiedottaa tautiriskistä, suosituksista ja rajoituksista eri kohderyhmille. Tiedotus on kohdistettu erityisesti Suomeen saapuville matkustajille itärajan rajanylityspaikoilla ja satamissa sekä busseissa ja junissa.Tänä vuonna tiedotus laajenee myös Helsinki-Vantaan lentokentälle. Ruokaviraston Youtube-videot puolestaan jakavat tietoa sikarutosta sosiaalisessa mediassa.Sianlihaa sisältävien elintarvikkeiden maahantuonnin estäminen esimerkiksi turistien eväinä on keskeinen keino ehkäistä taudin leviäminen.Lähimpänä Suomen aluetta afrikkalaista sikaruttoa on havaittu Pietarin seudulla. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin.Sikaruton leviäminen Suomen tuotantosikaloihin merkitsisi suuria saneerauskustannuksia ja tulonmenetyksiä. Koko maan elinkeinolle kustannukset olisivat korkeat, koska koko sianlihanvienti moniin EU:n ulkopuolisiin maihin pysähtyisi.Nyt leviävä epidemia alkoi Kaukasukselta vuonna 2007 ja on sieltä levinnyt sekä länteen että itään. Nykyinen epidemia on aikaisempia vakavampi.Afrikkalainen sikarutto leviää huolestuttavasti muun muassa Kiinassa, joka on maailman suurin sianlihan tuottaja ja kuluttaja.Idässä tauti on jo aiemmin levinnyt Venäjälle ja vuonna 2018 Kiinan lisäksi Mongoliaan. Tänä vuonna tautia on löydetty myös Vietnamista.