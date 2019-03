Kotimaa

Arctic Fox ei kelvannut natsi-yhteistyön vuoksi – vuoden 2021 sotaharjoituksen nimeksi Arctic Lock

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005981042.html

Niinistö varoitti Maavoimien tilanteesta