Kotimaa

Poliisi löysi vauvan haudattuna pihalta Ilomantsissa – vanhemmat yrittivät salata kuoleman

Viime vuoden heinäkuussa poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan Ilomantsissa olisi syntynyt kuolleena vauva, josta ei ollut tehty ilmoitusta viranomaisille. Ilmoituksen teki henkilö, joka oli kuullut asiasta tuttaviltaan.Saamansa vihjeen perusteella poliisi teki etsinnän pariskunnan kotiin. Pariskunta kertoi, että nainen oli kesäkuussa synnyttänyt kotonaan kaksoset, joista toinen oli syntynyt kuolleena. Kaksosraskaus oli tullut pariskunnalle yllätyksenä, sillä nainen ei ollut käynyt ultraäänessä. Synnytyksessä ei ollut paikalla terveydenhuoltohenkilöstöä.Pariskunta oli säilyttänyt kuollutta vauvaa aluksi pakastimessa ja jääkaapissa. Noin viikon kuluttua perheen isä oli haudannut vauvan omakotitalon pihamaalle, mistä poliisi löysi sen kotietsinnän yhteydessä.Kertomansa mukaan pariskunta ei ilmoittanut asiasta viranomaisille, koska he eivät halunneet osakseen asiaan liittyvää huomiota.Oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa selvisi, että vauva oli kuollut kohtuun muutamia päiviä ennen synnytystä.Poliisi epäilee pariskuntaa kuolemansyyn selvittämisestä annettujen sääntöjen rikkomisesta, koska he eivät tehneet tapauksesta ilmoitusta viranomaisille, ja hautarauhan rikkomisesta, koska on syytä epäillä, että kuollutta vauvaa on käsitelty pahennusta herättävällä tavalla.Poliisin mukaan pariskunta on kantasuomalainen.Rikostutkinta siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan, poliisi tiedottaa.