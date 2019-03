Kotimaa

Helsingin Hämeentie suljettiin autoilijoilta – tankilla ollut Toni pelkää iltapäivän ruuhkaa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Toivottavasti Sörnäisten rantatie vetää kotimatkallakin”









Kiireinen Kurvi on varustautunut muutoksiin