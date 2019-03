Kotimaa

Odotettavissa talvinen viikko – luvassa reilusti lunta ja pakkasta

Maanantaina sää on poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa. Selkeintä sää on Lapissa. Aamupäivällä pilvipeite rakoilee monin paikoin myös muualla maassa. Iltapäivästä alkaen maan keskiosassa voi sadella vähän kevyttä pakkaslunta, myös Pohjois-Lapissa tulee lumikuuroja. Illalla lounaasta saapuu maan eteläosaan yhtenäisempiä lumisateita ja tiistaiyönä lunta pyryttää etelässä reilusti.Pakkasta on 1 – 5 astetta, maan itäosassa sekä Oulun seudulla 5 – 10 astetta ja Koillismaalla sekä Lapissa 10 - 20 astetta.Tiistaina matalapaine liikkuu Suomen eteläpuolitse kohti itää. Maan eteläosassa päivä on lumisateinen, lunta kertyy jopa 10 - 15 senttiä. Hieman lumisateita yltää myös maan keskiosaan, pohjoisessa sen sijaan sää on enimmäkseen selkeää.Pakkasta on etelärannikolla vajaat 5 astetta, maan keskiosassa noin 10 astetta ja pohjoisessa 10 - 20 astetta. Navakka koillistuuli tekee pakkasesta hyvin purevaa.Keskiviikoksi Suomeen virtaa kylmää ja kuivaa ilmaa pohjoisesta, tiedossa on aurinkoinen pakkaspäivä. Päivällä pakkasta on 5 – 10 astetta, maan pohjoisosassa 10 - 15 astetta.