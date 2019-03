Kotimaa

Täydessä taisteluvarustuksessa olevat sotilaat ilmestyvät huomenna Helsingin ja Vantaan lähiöihin

Maavoimien kevään paikallispuolustusharjoitus tuo täyteen taisteluvarustukseen pukeutuneet joukot Helsinkiin ja Vantaalle huomisesta alkaen. Muun henkilökunnan tunnistaa maastopuvun päälle puetusta keltaisesta huomioliivistä.Joukot on varustettu myös rynnäkkökiväärein. Harjoituksissa käytettävät harjoitusampumatarvikkeet saattavat aiheuttaa joitain meluhaittoja harjoituskohteiden lähistöllä, mutta ovat vaarattomia, Puolustusvoimat tiedottaa.Kaartin jääkärirykmentin johtama Kehä 19 –paikallispuolustusharjoitus kestää maanantaista perjantaihin.Puolustusvoimien mukaan harjoitukset tapahtuvat kello 06–22 Helsingin Pasilassa 4.–6.3., Pitäjänmäessä 4.–7.3., Koskelassa, Etelä-Haagassa ja Myllypurossa 5.–6.3., Iso-saaressa 7.3. sekä Vantaan Jokiniemessä, Koivukylässä ja Tikkurilassa 5.–7.3.Harjoituksen tarkoituksena on valmiuden kehittäminen ja harjoittaminen erityisesti hybridiuhkien torjunnassa.harjoitellaan myös Pirkanmaalla ja sekä Kouvolan alueella.Tampereella Pirkanmaa 19 –harjoituksessa on tarkoituksena kehittää ja tehostaa paikallispuolustusta sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa.Kouvolan alueen Kymi 119 –paikallisharjoitus pitää sisällään yhteistoimintakyvyn kehittämistä etenkin nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Kouvolan harjoituksessa on sotilaiden lisäksi mukana myös sotilas- ja viranomaisajoneuvoja sekä kuusi helikopteria.