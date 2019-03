Sipoolainen Aleksi sai yllättävän puhelun: ”Poliisit pukevat luotiliivejä päälle ja ovat menossa kotitalooni” – veriteon jäljet näkyivät rappukäytävässä

Kotimaa

Sipoolainen Aleksi sai yllättävän puhelun: ”Poliisit pukevat luotiliivejä päälle ja ovat menossa kotitalooni”

Poliisilla

oli sunnuntaiaamuna suuri operaatio Graniittitiellä Sipoon Söderkullassa sijaitsevassa kerrostalossa.Paikalla oli silminnäkijähavaintojen mukaan lukuisia poliisi- ja pelastusajoneuvoja sekä pelastushelikopteri. Useiden silminnäkijöiden mukaan ainakin osa poliiseista oli aseistautuneita.Vastapäisessä talossa asuva silminnäkijä kertoi IS:lle, että kerrostalosta tuotiin ulos ihminen paareilla ja hänet vietiin ambulanssiin. Silminnäkijän havaintojen mukaan henkilö siirrettiin myöhemmin ambulanssista ruumisautoon ja hänen päälleen laitettiin musta lakana.Poliisi on ollut vaitonainen tapahtuneesta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos vahvisti poliisioperaation tiedotteessaan ja rikoskomisario Simo Kauppinen https://www.is.fi/haku/?query=simo+kauppinen kertoi myöhemmin Ilta-Sanomille ainoastaan, että tapaukseen liittyy kuollut henkilö.sai ilmoituksen veriteosta noin kello 8.30 sunnuntaiaamuna. Samassa talossa asuva Aleksi Onkinen https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+onkinen kertoo IS:lle, ettei havainnut kotitalossa mitään poikkeuksellista lähdettyään töihin noin tuntia aiemmin.– Lähdin kotoa kello 7.19. Puhelin alkoi soida töissä, kertoo Onkinen, joka sai kuulla puhelimessa naapuriltaan, että paikalla oli 12 yksikköä poliiseja.– Hän sanoi, että poliisit pukevat luotiliivejä päälle ja ovat menossa kotitalooni, sanoo Onkinen, jonka mukaan toinen naapuri oli nähnyt, että talosta vietiin myöhemmin pois ruumispussi.Poliisi ei ole vahvistanut silminnäkijöiden havaintoja.Poliisioperaatiosta uutisoi https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3bcd15fb-ba88-4977-bd4d-560db4e6e370 ensin Iltalehti, jonka tavoittaman silminnäkijän mukaan poliisi olisi tutkinut talon parkkipaikalla käsiaseen näköistä esinettä. Rappukäytävässä ja hississä oli runsaasti verta.– Kun tulin kotiin, verta oli rappukäytävässä ja hissi oli suljettu. Siellä sitä oli ilmeisesti vielä enemmän, Onkinen vahvistaa.Onkisen sunnuntaina tämän kotipihalla. Hän sanoo tunteneensa henkilön, jonka asunnossa veriteko tapahtui. Hänen tietojensa mukaan naapuri asui yksin pari kerrosta ylempänä.– Tuli aika yllätyksenä. Hän oli tavallinen, säntillinen ja aina skarppina. Yli vuoden olen tuntenut hänet, kaksi vuotta talossa asunut Onkinen sanoo.

Tunnelma alueella oli sunnuntaina alkuiltapäivästä jo hyvin rauhallinen. Osa uusien kerrostalojen muodostaman tiiviin alueen asukkaista nautti laskiaissunnuntain auringonpaisteesta parvekkeillaan. Myös Onkinen sanoo tuntevansa olonsa yhä turvalliseksi kotonaan.– Tuossa muutaman sadan metrin päässä on alue, jossa on vähän villiä, mutta täällä on hirveästi lapsiperheitä ja pariskuntia, kuvailee Onkinen, jolla on tuttuja useammassa talossa.– Tämä on ollut sellainen lintukoto. Tosi hiljainen paikka. Ei ole ollut häiriöitä.