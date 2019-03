Kotimaa

Poliisilta lisätietoa Haagan puukotuksista: Paikalla oli silminnäkijöitä – epäilty yhä kateissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Helsingin Haagassa on tapahtunut puukotus.Poliisi epäilee, että vuonna 1985 syntynyt mies on puukottanut Santavuorentiellä kahta aikuista ja aiheuttanut tapahtumapaikalla olleille kolmelle kouluikäiselle lapselle vammoja.Paikalla oli silminnäkijöitä, mutta poliisin mukaan heille ei aiheutunut vaaraa tilanteesta. Poliisi kertoo, ettei pidä epäiltyä ulkopuolisille vaarallisena.Aiemmin poliisi oli eristänyt lastensuojelupalveluiden tilat Haagassa, mutta kertoo, että puukotus tapahtui ulkona osoitteessa Santavuorentie 6.Uhrit ovat epäillyn ex-puoliso, ex-puolison ystävä ja puolisoiden kolme yhteistä lasta. Uhrien vammojen vakavuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa.Epäillyn tekijän henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Epäilty on kateissa. Poliisi etsii parhaillaan epäiltyä tekijää.