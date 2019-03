Kotimaa

Poliisi: Helsingin Haagassa puukotettu kahta aikuista ja yhtä lasta – poliisi eristi lastensuojelutilat

Poliisi on eristänyt lastensuojelupalveluiden tilat Helsingin Haagassa.Helsingin poliisi kertoo, että Haagassa on tapahtunut puukotus. Poliisin mukaan useita ihmisiä on puukotettu.Poliisin mukaan tilanne on tällä hetkellä kesken.– Ensitietojen mukaan mies on puukottanut kahta aikuista ja yhtä lasta Santavuorentiellä. Tilanteessa on ollut mukana myös kaksi muuta lasta. Uhrit on kuljetettu sairaalaan. Sivulliset eivät ole vaarassa. Poliisi selvittää tilannetta, Helsingin poliisi twiittaa.Epäillyn tekijän henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Epäilty on kateissa. Poliisi etsii epäiltyä tekijää, poliisi tiedottaa.Asiasta lisää hetken kuluttua.