Helsingin söpöt virkamiehet saivat kilpailijan Jyväskylästä – poliisi julkaisi hellyttävän kuvan

Sunnuntaina vietettävän laskiaissunnuntain kunniaksi Sisä-Suomen poliisi on julkaissut Facebook-sivullaan tervehdyksen, jonka pääosassa on laitoksen tuore karvaturritulokas - poliisikoira Repe.Repen kerrotaan olevan 12 viikon ikäinen ja totuttelevan vasta työelämään.– Moikka! Olen poliisikoira Repe. Olen vasta 12 viikkoa vanha ja siksi vähän vauva vielä. Totuttelen työelämään Jyväskylässä isäntäni ohjauksessa ja jonain päivänä minusta tulee vielä iso, vahva ja taitava! Haluan toivottaa työkamujeni kanssa leppoisaa ja turvallista laskiaissunnuntaita kaikille. Ollaan kilttejä toisillemme.Laskiaisena alkaa pääsiäisen odotus, ja juhlan nimi juontuu paastoon laskeutumisesta.Hieman yli viikko sitten Helsingin poliisilaitos esitteli Facebook-sivuillaan Tinon, joka aloitti työtehtävissään aiemmin kuluvalla viikolla. Poliisilaitos viittasi Tinoon mahdollisesti Suomen söpöimpänä virkamiehenä. Tino on rodultaan belgianpaimenkoira malinois.Aikaisemmin laitoksella on aloittanut myös Tonin rotutoveri Hupi.