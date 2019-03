Kotimaa

Luvassa purevaa pakkasta – illalla lumisateiden mahdollisuus kasvaa

Juuri nyt





Sää on poutaista ja etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa aurinkoista. Illaksi lounaasta saapuu maan länsiosaan pilviä ja maan lounaisosassa kasvaa lumisateen mahdollisuus. Tuuli on heikkoa koko maassa. Pakkasta on iltapäivällä 5–10 astetta, maan pohjoisosassa 10–20 astetta.Yöllä pakkanen kiristyy etelässä 10 asteen tuntumaan, pohjoisessa enimmäkseen 20–25 pakkasasteeseen.Maanantaina sää on maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja myös vähäiset lumisateet ovat etelässä mahdollisia. Pohjoisosassa on poutaa ja laajalti selkeää. Pakkasta on päivällä etelärannikon parista asteesta pohjoisen 10–15 asteeseen.Tiistaiyönä maan eteläosaan leviää lumisadealue. Tiistaina lumisateet väistyvät maan itä- ja eteläosasta kaakkoon. Pohjoisessa sää jatkuu laajalti selkeänä. Etelässä on heikkoa, mutta voimistuvan tuulen vuoksi purevaa pakkasta. Pohjoisessa pakkasta on päivällä 10...15 astetta.